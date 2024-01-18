В «Пари НН» не подтвердили переход Царукяна

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов не подтвердил информацию Ивана Карпова. Ранее сообщалось о том, что в грядущую пятницу «горожане» объявят о пополнении состава в лице игрока атаки «Алании» Валерия Царукяна.

«Договоренности о переходе Царукяна в «Пари НН» пока нет. Интерес к нему с нашей стороны действительно есть. Переговоры по-прежнему идут, точка не поставлена», - цитирует Мелик-Гусейнова портал Sport24.

Напомним, что Царукяна сватают в «Пари НН» как игрока-заменителя ушедшего в «Ференцварош» Эдгара Севикяна. В «Аланию» согласно сделке должен отправиться полузащитник Давид Кобесов, который принадлежит нижегородцам, но и так уже выступает за владикавказский клуб в аренде.