Гладилин: «О чемпионстве «Спартака» речи уже не идёт»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о перспективах «красно-белых» в текущем сезоне.

«О чемпионстве речи уже не идет. Для этого должны провалить вторую часть чемпионата «Краснодар» и «Зенит». Борьба среди московских команд будет за третье место», — цитирует Гладилина Metaratings.

По мнению специалиста, для «Спартака» третье место станет хорошим результатом, но, скорее всего, команда завершит сезон в пятерке.

В текущем чемпионате России столичный клуб провел 18 матчей, после которых находится на пятом месте в турнирной таблице. В копилке «красно-белых» 30 набранных очков.