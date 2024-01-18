Бышовец считает, что переход в ЦСКА не гарантирует Круговому место в основе

В минувшую среду стало известно, что правый защитник «Зенита» Данил Круговой сменит Питер на Москву и переберётся в московский ЦСКА грядущим летом. Известный тренер Анатолий Бышовец считает, что переход в ЦСКА не гарантирует Данилу место в основном составе.

«В ЦСКА у него будут те же трудности. На его позиции есть квалифицированные игроки. Его ждёт конкурентная борьба за место в стартовом составе», - говорит Бышовец Betonmobile.

Напомним, что, если ничего не изменится, ближайшие полгода Круговой проведёт в дубле «Зенита» из Второй лиги – «Зените-2».

«Хочу ему пожелать, чтобы эти полгода в дубле не были простоем для него», - добавляет Бышовец.