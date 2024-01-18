Гладилин: Абаскаль не может поставить игру «Спартаку»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Тренеру не удается поставить игру — в этом есть проблема. Проблема в том, что 20 с лишним человек считают себя игроками основы. И тренер, в том числе, считает их всех игроками старта», — заявил Гладилин Metaratings.

Как считает эксперт, в «Спартаке» такого быть не должно. В команде должен быть костяк и футболисты ротации, подытожил Гладилин.

По итогам 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 зачетных баллов.