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Гладилин: Абаскаль не может поставить игру «Спартаку»

18 Января 2024 • 21:24 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Тренеру не удается поставить игру — в этом есть проблема. Проблема в том, что 20 с лишним человек считают себя игроками основы. И тренер, в том числе, считает их всех игроками старта», — заявил Гладилин Metaratings.

Как считает эксперт, в «Спартаке» такого быть не должно. В команде должен быть костяк и футболисты ротации, подытожил Гладилин.

По итогам 28 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 зачетных баллов.

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Спартак Москва Валерий Гладилин Гильермо Абаскаль ещё теги
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