Деменко назвал причину перехода Кругового в ЦСКА

Экс-игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал предстоящий переход защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

Напомним, 25-летний футболист станет игроком ЦСКА предстоящим летом, покинув «Зенит» свободным агентом.

«Я думаю, что Круговой уходит из-за того, что не было игровой практики, наверное, устал от этого. Поэтому он перешил перейти в ЦСКА», — приводит слова Деменко Vprognoze.

По мнению эксперта, Круговой разговаривал с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и тот дал понять игроку, что заинтересован в нем. Это является важным моментом, отметил Деменко.

Напомним, Круговой выступает за основную команду «Зенита» с 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых оформил два голевых паса.