«Химки» могут подписать игрока сборной России

Вингер екатеринбургского «Урала» Александр Юшин, который в сентябре прошлого года дебютировал за сборную России, может продолжить карьеру в одном из сильнейших клубов Мелбет-Первой лиги, каким являюстя подмосковные «Химки». Об этом пишет в телеграм-канале журналист Сергей Ильёв.

По информации Ильёва, игроком интересуется лично Андрей Талалаев, главный тренер химчан.

«Талалаеву Юшин зашел, когда в первой половине сезона-21/22 тот наколотил 18 голов (и четыре ассиста) в 25 матчах за «Нефтехимик». Нынешний коуч «Химок» в ту пору возглавлял «Ахмат», в итоге же Юшина купил «Урал», - поясняет Ильёв.

Ранее сообщалось о том, что с Юшиным может расстаться екатеринбургский клуб.

«Химки» идут на втором месте турнирной таблицы Мелбет-Первой лиги с 36 баллами.