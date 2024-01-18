Малафеев не считает, что «Зенит» наказал Кругового переводом во вторую команду

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал перевод защитника Данила Кругового во вторую команду «сине-бело-голубых».

Напомним, ранее стало известно, что Круговой подписал контракт с ЦСКА и летом присоединится к «армейцам» на правах свободного агента. После такого решение «Зенит» отправил игрока во вторую команду до конца контракта.

По мнению эксперта, перевод Кругового в «Зенит-2» выглядит логичным решением, ведь защитник уже не поможет основной команде.

«Я бы не сказал, что это какая-то мера наказания или попытка манипулировать, влиять на решение Кругового. Думаю, решение уже принято, стороны не договорились», — приводит слова Малафеева Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах и стал автором двух результативных передач.