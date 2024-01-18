Московский «Спартак» может отправить в аренду своего опорного полузащитника.

Как утверждает Metaratings, «красно-белые» предложили услуги 20-летнего Максима Лайкина ряду клубов РПЛ и Мелбет-Первой лиги. Сообщается, что за игроком активно следит «Нефтехимик», где Лейкин уже выступал в прошлом сезоне.

По данным источника, сам футболист намерен уйти в аренду для получения игровой практики, но окончательное решение по нему будет принято после первого сбора «Спартака».

В составе основной команды «красно-белых» Лайкин появился на поле трех матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 400 тысяч евро.