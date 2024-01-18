Будущее защитника «Спартака» Георгия Джикии остаётся неопределённым, поскольку действующий контракт 30-летнего футболиста истекает в конце сезона. Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» готовы продлить контракт с Джикией. При этом клуб не предложит защитнику зарплату выше, чем 1,5 миллиона евро в год.

Стоит сказать, что в первой части текущего сезона Джикия, капитан «Спартака», потерял твёрдое место в основном составе. После восемнадцати туров команда занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На днях «красно-белые» полетят на первый сбор в ОАЭ.

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