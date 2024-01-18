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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Абаскаля уволят из «Спартака», если он не выполнит две задачи эксклюзив

18 Января 2024 • 20:52 Комментировать

Гильермо Абаскаль может покинуть должность главного тренера «Спартака» по завершению сезона. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», судьбу испанского специалиста определят результаты команды. Чтобы сохранить должность, Абаскалю нужно выполнить две задачи: «Спартак» должен финишировать в топ-3 РПЛ и выиграть Кубок России. В противном случае с испанцем попрощаются.

Важно отметить, что недавно в «Спартак» пришёл новый спортивный директор – Томаш Амарал.

«Спартак» проводит зимние каникулы на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От третьего «Динамо» команда Гильермо Абаскаля отстаёт всего лишь на два очка, а от лидирующего «Краснодара» - на восемь.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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