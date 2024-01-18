В прессе появилась информация об интересе ряда клубов, в том числе «Вольфсбурга», к вингеру «Спартака» Тео Бонгонде. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», сообщения об интересе «Вольфсбурга» к спартаковцу не имеют под собой почвы – «волкам» Бонгонда не интересен.

Тео Бонгонда выступает за «Спартак» с лета после трансфера из «Кадиса». С тех пор представитель ДР Конго провёл 22 матча, в которых забил пять голов и отдал один результативный пас на партнёра.

Добавим, что «Спартак» на днях отправится на первый зимний сбор в ОАЭ. После первой части сезона команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.