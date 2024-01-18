Терёхин рассказал, правильно ли «Динамо» продлило контракт с Лещуком

Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин отреагировал на то, что голкипер Игорь Лещук подписал новый трудовой договор с «бело-голубыми».

Теперь соглашение Лещука со столичным клубом рассчитано до лета 2028 года.

«Это правильное решение. Где «Динамо» найдет лучше вратаря? И когда у Шунина были травмы, или Антон где-то ошибался, Игорь выходил и неплохие игры выдавал», — приводит слова Терёхина Rusfootball.

В текущем сезоне 27-летний Лещук появился на поле в 11 встречах во всех турнирах, в которых пропустил 14 мячей и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, по итогам первой части сезона «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 18 турах.