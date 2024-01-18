Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

Как известно, «Зенит» решил перевести 25-летнего Кругового во вторую команду. Контракт игрока с ЦСКА начнёт действовать с 4 июня.

«Не думаю, что руководство «Зенита» отправило Кругового в дубль из-за злобы. Он ведь приносил команде дивиденды, в том числе с его участием команда становилась чемпионом. За что тогда в дубль ссылать? Его переход сопряжен с тем, что молодому человеку нужна практика. Ему не хватает именно игровых эмоций, поэтому он и меняет клубную подписку. Что касается его перевода в дубль – все логично. Зачем держать у себя в составе единицу, на которую не рассчитываешь? Это вполне приемлемый вариант, нет резона обижаться», – сказал Игнатьев.