Питерский «Зенит» не собирается отпускать защитника Данила Кругового в московский ЦСКА этой зимой без компенсации. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По нашей информации, чемпион России готов выплачивать Данилу зарплату за игру в «Зените-2», который будет выступать лишь во Второй лиге.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что хотел бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА уже зимой, но на данный момент в клубе не определились с решением этой ситуации. При этом, еще одним возможным вариантом является аренда Кругового в другой клуб РПЛ.

Напомним, что Данил перейдёт в московский ЦСКА только летом в статусе свободного агента. Ближайшие полгода, если ничего не изменится, молодой футболист отыграет в дубле «Зенита», а это уровень существенно ниже уровня РПЛ.