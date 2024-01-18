Силкин – о Лещуке: «Он свою задачу выполнял нормально»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил продление контракта «бело-голубыми» с голкипером Игорем Лещуком.

«Он считается вторым вратарем, без таких как он никак нельзя. Поэтому с ним и продлили контракт, свою задачу он выполнял нормально. Но полагаю, первым номером весной будет Антон Шунин», - говорит Силкин телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что теперь новый контракт Лещука действует до середины 2028 года. Игорь является воспитанником московского клуба. В этом сезоне в его активе 11 проведённых матчей, пять раз динамовец оставил ворота своей команды «сухими».