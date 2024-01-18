Гендиректор «Пари НН» — о переходе Сулейманова в «Локомотив»: «Всё было сделано правильно»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился комментарием об уходе форварда Тимура Сулейманова в столичный «Локомотив».

«Отъезд был болезненный, да, ведь Тимур не только классный мастер, но и хороший человек. Я очень переживал эту ситуацию, но всему свое время. Считаю, все было сделано правильно», — цитирует Мелика-Гусейнова RT на русском.

Функционер отметил, что по итогу от трансфера Сулейманова выиграли все стороны: «Пари НН», «Локомотив» и сам игрок.

Напомним, в сентябре москвичи арендовали 23-летнего форварда у «Пари НН». В составе «красно-зеленых» Сулейманов провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал один ассист.