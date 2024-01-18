Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

О летнем переходе Кругового в ЦСКА было объявлено накануне. После этого «Зенит» перевёл 25-летнего игрока во вторую команду.

«Я не вижу в переводе Кругового в «Зенит-2» никакого оскорбления. Таких ситуаций вообще много. Возможно, у футболиста и руководства нет взаимопонимания. Я не думаю, что Кругового переводят из-за того, что удовлетворены его уровнем. Это странно. Его перевод явно не связан со спортивной составляющей», – сказал Гаджиев.