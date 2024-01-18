​Щенникову не подошли предложения из РПЛ – агент

Агент Сергей Пушкин, работающий с защитником Георгием Щенниковым, высказался на тему предложений, которые были у футболиста.

«Из РПЛ предложения были, условно говоря из регионов, но это не особо интересно, поскольку у Георгия семья. В идеале нет особого желания уезжать из столицы. Георгий всю жизнь играл, был в Москве», - цитирует Щенникова «Спорт-Экспресс».

Георгий Щенников остался без клуба прошлым летом. В своей футбольной карьере защитник выступал только за родной ЦСКА. Весной Щенников отметит свой 33-й день рождения.

Всего за ЦСКА Щенников провёл 366 официальных матчей. В них футболист забил 10 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.