Сафонов прокомментировал продление контракта с «Краснодаром»

Голкипер и воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о своём новом контракте с «быками». Теперь трудовое соглашение вратаря рассчитано до конца 2029 календарного года.

«Естественно только положительные эмоции, близкие к счастью. Потому что я понимаю, что долгосрочный контракт – это результат плодотворной работы и хороших доверительных отношений, которые строились годами. Для меня «Краснодар» - это всё, я прошёл долгий путь от школьной скамьи – до выхода на поле с капитанской повязкой. Я рад, что этот путь не заканчивается, а только продолжается в самом разгаре своего хода. С нетерпением жду того, что будет дальше», - сказал Сафонов Youtube-каналу «Краснодара».

Предыдущий контракт Сафонова с клубом заканчивался в конце 2025 года.