Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Не думали футбольные эксперты, что «саудовский пузырь» так быстро начнёт сдуваться. Денег там всё также полно, но вот звёздные игроки что-то заскучали по «старушке» Европе. Весело и на просторах России – «Зенит» укрепился, а теперь принялся за очищение. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит»: бразильцы на вход, россияне на выход

Чемпион России – самый активный на трансферном рынке. Каждую неделю наибольший интерес собирают новости из Санкт-Петербурга. Сначала «Зенит» набирал игроков – приобрели Артура, Нино, Педро, Ахметова. Питерский клуб уехал на сборы, имея в составе десять (!) бразильских игроков. Такой ростер нужно бы почистить, решили в клубе. Вот только под «сокращение» попали игроки российские, за прошедшую неделю «Зенит» потерял двоих.

Первый маршрут максимально привычный. Дмитрий Чистяков явно проиграл конкуренцию в центре обороны, больше лечился, чем играл, и был отправлен на юг России. «Сочи» арендовал игрока «Зенита» - эта новость даже новостью не звучит. А вот затем громыхнуло. ЦСКА вступил в переговоры с Данилом Круговым и убедил игрока переехать в Москву бесплатно. Точнее, подъёмные в размере 1,7 миллиона евро игроку заплатят, а вот «Зенит» ничего со сделки не получит.

Получается такая «ответка» за Марио Фернандеса, правда, в тот момент ЦСКА уже не принадлежавшего. «Армейцы» тоже подрезали крайнего защитника, оставив «Зенит» без каких-либо выплат. В Санкт-Петербурге очень разозлились. Ближайшие полгода Данил Круговой в качестве наказания проведёт за «Зенит-2», об этом уже сообщил сам игрок.

Севикян перешёл в бывший клуб Черчесова

И опять история, когда победили не деньги. Круговой сообщил, что контракт «Зенита» был привлекательнее, но он выбрал футбол. Похожую реплику зарядил и Эдгар Севикян, который уезжает в «Ференцварош». Топ-клубы РПЛ предлагали сумму более солидную, но форвард выбрал Европу – сокрушаются в клубе.

В итоге, за миллион евро Севикяна купил «Ференцварош», в прошлом году уволивший Черчесова. В организации трансфера участвовали глава ФНЛ Наиль Измайлов и бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Сам Эдгар клубы из РПЛ особо не рассматривал, сделав акцент на зарубежный чемпионат.

За лучшим форвардом «Краснодара» пришли из Англии

«Быки» рьяно бьются за чемпионство, на зимний перерыв ушли лидерами, и вряд ли довольны таким положением дел. Джон Кордоба, который реально делает разницу в атаке, получает огромное внимание от клубов АПЛ. Подписать его хотят почти все середняки, обожающие игру с таким цепким форвардом-бойцом: это «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и «Эвертон». «Краснодар» вроде продавать Кордобу не собирается, но, все понимают, что отказать клубам АПЛ очень сложно.

Зарубежные чемпионаты

Побег из Саудовской Аравии

Главным возмутителем спокойствия стал Карим Бензема. Блеснуть игрой француз не успел, зато сразу стал жаловаться на атмосферу, тренировки, а затем и вовсе был отстранён главным тренером. После этого активность Карима увеличилась. Сейчас он уже в открытую говорит, что уходит, этим только увеличивая список заинтересованных клубов. Букмекеры в качестве фаворитов на подписание выделяют следующую четвёрку: «Челси», «Арсенал», «МЮ» и «Реал».

А самым активным беглецом стал Джордан Хендерсон. Англичанин сыграл 19 матчей за «Аль-Иттифак» и в скандалах замечен не был, но вдруг рванул в Европу и быстро нашёл там новый клуб. Агенты предлагали Хендерсона даже «Барселоне», однако каталонцы не потянули по финансам. В итоге Джордана с радостью принял «Аякс».

Ради игры в футбол англичанин согласился на дикие условия. Он ещё ничего не заработал в Саудовской Аравии, и теперь уже не заработает, а сам будет платить бонусы «Аль-Иттифаку» по итогам его выступления за «Аякс». Вот так составили договор о расторжении контракта, бизнес по-саудовски.

Бонуччи дебютировал в Турции

Очень быстро и очень грустно завершилась история великого Леонардо Бонуччи в Берлине. Итальянский защитник пытался цементировать оборону «Униона», но получалось только хуже. Клуб установил пару антирекордов, с треском вылетел из Лиги чемпионов, упал в подвал Бундеслиги. Бонуччи контракт с «Унионом» расторг и уехал в соседнюю страну. Теперь Леонардо представляет цвета «Фенербахче», защитник уже успел дебютировать в чемпионате Турции, с ходу попав в заявку на матч и основной состав.