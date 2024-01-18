Давыдов назвал Дзюбу главным медийным футболистом России

Экс-форвард московского «Спартака» Денис Давыдов высказался о нападающем столичного «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Конечно, Дзюба — главный медийный футболист России на данный момент. Артём в любом случае всем все доказал. Смущали ли его шоу? Это его выбор. Думаю, его мало волнует, что о нем подумают», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 на счету 35-летнего Дзюбы 20 выходов на поле, четыре забитых гола и четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета этого года.

После 18 туров «Локомотив» идет на четвертой позиции в чемпионате России, заработав 31 очко.