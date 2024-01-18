Петржела: Карпина не позовут в европейский топ-клуб

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, может ли нынешний наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин перебраться в Европу.

«Конечно, в Европе футбольные люди знают Карпина. Но сейчас его вряд ли позовут тренировать европейский клуб топ-клуб. Для этого нужны серьезные достижения на международной арене, а их у Карпина-тренера нет», — приводит слова Петржелы портал «РБ Спорт».

После 18 матчей «Ростов» находится на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко.

Возобновление сезона после зимней паузы состоится в начале марта.