Бувач заявил, что от продления контракта с Лещуком выиграют все стороны

Спортдир московского «Динамо» Желько Бувач прокомментировал самую свежую новость из стана «бело-голубых» - клуб продлил контракт с Игорем Лещуком, одним из двух основных голкиперов команды.

«Хорошо знаем его сильные качества, а он понимает, что мало кто из клубов с нами сравнится. Так что решение о продлении — ситуация win‑win для всех», - цитирует Бувача пресс-служба «бело-голубых».

Бувач добавил, что голкипер на протяжении долгого времени показывал хороший уровень игры.

Напомним, что новый контракт связывает Лещука с «Динамо» до лета 2028 года. Вторым голкипером московского клуба является уже легендарный динамовец Антон Шунин, который старше Лещука на девять лет.