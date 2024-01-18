Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» разнёс «Динамо» из Самарканда, Глушаков сыграл

18 Января 2024 • 19:15 Комментировать

В четверг «Ростов» проводил первый товарищеский матч на зимних сборах. Соперником команды Валерия Карпина было «Динамо» из Самарканда. Ростовчане отпраздновали крупную победу со счётом 4:1, причём все свои голы они забили ещё до наступления перерыва. Николай Комличенко оформил дубль, а ещё по разу отличились Алексей Миронов и Имран Азнауров.

Стоит отметить, что во втором тайме за «Ростов» играл полузащитник Денис Глушаков. 36-летний экс-капитан «Спартака» проводит зимние сборы с командой Валерия Карпина.

Протокол игры  
Ростов 4:1 Динамо Самарканд
(1:0) Миронов Алексей 9'    
(2:0) Азнауров Имран 21'    
(3:0) Комличенко Николай 35'    
(4:0) Комличенко Николай 37'    
    82' (4:1)
Медведев Никита Мелёхин Виктор Чернов Евгений Кирш Илья Лангович Андрей Миронов Алексей Глебов Данил Комаров Иван Зубенко Илья Азнауров Имран Комличенко Николай
Запасные: Моисеев Кирилл Голенков Егор Глушаков Денис Семенчук Давид Шамонин Антон Дьячков Александр Тугарев Роман Вахания Илья Шанталий Даниил Щетинин Кирилл Терентьев Денис Осипенко Максим Байрамян Хорен Уткин Даниил Рудаков Максим Песьяков Сергей
 
18 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Денис Глушаков Динамо Самарканд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе Роналдо отреагировал на разгромную победу «Реала» над «Барселоной»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, победил Руусувуори и пробился в третий круг Australian Open Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
20:14 · Россия. Премьер-лига
Силкин – о Лещуке: «Он свою задачу выполнял нормально»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» — о переходе Сулейманова в «Локомотив»: «Всё было сделано правильно»
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Щенникову не подошли предложения из РПЛ – агент
19:44 · Россия. Премьер-лига
Сафонов прокомментировал продление контракта с «Краснодаром»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Давыдов назвал Дзюбу главным медийным футболистом России
19:18 · Россия. Премьер-лига
Петржела: Карпина не позовут в европейский топ-клуб
19:16 · Россия. Премьер-лига
Бувач заявил, что от продления контракта с Лещуком выиграют все стороны
19:15 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» разнёс «Динамо» из Самарканда, Глушаков сыграл
19:11 · Россия. Премьер-лига
Мелик-Гусейнов рассказал, за что уважает Юрана
19:07 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» начал продавать билеты на все домашние матчи РПЛ – вплоть до майских
19:06 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» может поехать на матч с «Зенитом» прямо со сборов
18:51 · Россия. Премьер-лига
Круговой покинул расположение «Зенита» и улетел из ОАЭ
18:46 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Лещук достойно использует своё игровое время»
18:40 · Россия. Премьер-лига
​«Я тебе не «Газпром»: «Динамо» подшутило над «Зенитом» в ролике с Лещуком видео
18:35 · Россия. Премьер-лига
В бывшем сербском клубе Зуева прокомментировали уход игрока
Все новости
Рекомендуем