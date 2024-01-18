«Ростов» разнёс «Динамо» из Самарканда, Глушаков сыграл

В четверг «Ростов» проводил первый товарищеский матч на зимних сборах. Соперником команды Валерия Карпина было «Динамо» из Самарканда. Ростовчане отпраздновали крупную победу со счётом 4:1, причём все свои голы они забили ещё до наступления перерыва. Николай Комличенко оформил дубль, а ещё по разу отличились Алексей Миронов и Имран Азнауров.
Стоит отметить, что во втором тайме за «Ростов» играл полузащитник Денис Глушаков. 36-летний экс-капитан «Спартака» проводит зимние сборы с командой Валерия Карпина.
Протокол игры
|(1:0) Миронов Алексей 9'
|(2:0) Азнауров Имран 21'
|(3:0) Комличенко Николай 35'
|(4:0) Комличенко Николай 37'
|82' (4:1)
Медведев Никита • Мелёхин Виктор • Чернов Евгений • Кирш Илья • Лангович Андрей • Миронов Алексей • Глебов Данил • Комаров Иван • Зубенко Илья • Азнауров Имран • Комличенко Николай
18 января.
Бан пользователя