«Ростов» разнёс «Динамо» из Самарканда, Глушаков сыграл

В четверг «Ростов» проводил первый товарищеский матч на зимних сборах. Соперником команды Валерия Карпина было «Динамо» из Самарканда. Ростовчане отпраздновали крупную победу со счётом 4:1, причём все свои голы они забили ещё до наступления перерыва. Николай Комличенко оформил дубль, а ещё по разу отличились Алексей Миронов и Имран Азнауров.

Стоит отметить, что во втором тайме за «Ростов» играл полузащитник Денис Глушаков. 36-летний экс-капитан «Спартака» проводит зимние сборы с командой Валерия Карпина.