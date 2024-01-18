Мелик-Гусейнов рассказал, за что уважает Юрана

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился комментарием о главном тренере команды Сергее Юране.

«Отличительная черта Юрана заключается в том, что он не лезет за словом в карман. Если ему что-то не нравится — скажет в лоб. Не надо врать, юлить и закрывать глаза на какие-то вещи», — цитирует Мелика-Гусейнова RT на русском.

Функционер добавил, что уважает тренера за данное качество и считает, что это взаимно.

Напомним, 54-летний Юран возглавляет «Пари НН» с апреля прошлого года. После 18 туров нижегородский коллектив находится на девятой позиции в чемпионате России, имея в копилке 24 зачетных балла.