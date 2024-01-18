«Зенит» начал продавать билеты на все домашние матчи РПЛ – вплоть до майских

В питерском «Зените» основательно подошли к продаже билетов на грядущие домашние матчи РПЛ. Так, чемпион России уже сейчас выставил на продажу билеты на все оставшиеся матчи клуба в Премьер-лиге, последний из которых, домашний с «Ростовом» состоится предварительно аж 25 мая.

Всего во второй части сезона РПЛ «Зенит» проведёт дома пять игр – против «Спартака», «Рубина», «Балтики», «Оренбурга», ЦСКА и «Ростова». Сейчас у действующего чемпиона России 36 баллов и второе место чемпионата России. Отставание от первой строчки составляет два очка.

«Зенит» становился чемпионом России все пять последних сезонов.