​«Спартак» может поехать на матч с «Зенитом» прямо со сборов

«Спартак» достаточно поздно выходит из зимнего отпуска – 19 января. Футболисты соберутся для прохождения медицинского обследования и в скором времени отправятся на сборы в ОАЭ.

Согласно информации Metaratings, на первый официальный матч 2024 года против «Зенита» «Спартак» может отправиться прямо со сбора. При этом окончательное решение на этот счёт в московском клубе примут тогда, когда будет обнародовано расписание 19-го тура Премьер-лиги.

Базовым днём 19-го тура чемпионата России является 3 марта. Скорее всего, матч между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге пройдёт либо в этот день, либо днём ранее – 2 марта.