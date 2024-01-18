«Краснодар» продлил контракт со своим воспитанником и основным голкипером Матвеем Сафоновым до 31 декабря 2029 года. Об этом официально сообщает пресс-служба «быков».

Напомним, что срок действия предыдущего трудового договора вратаря сборной России с лидером РПЛ истекал менее чем через два года – 31 декабря 2025 года.

Дебютировал в основном составе своего родного клуба Сафонов ещё в 2017 году, в активе голкипера за «быков» набралось 163 матча, в 50 из которых он сохранил свои ворота «сухими». В этом сезоне Сафонов сыграл в 18 матчах РПЛ, в которых пропустил всего 12 голов и восемь раз оставил свои ворота на замке.