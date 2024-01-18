Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового в армейский клуб.

Как известно, после объявления о летнем переходе Кругового в ЦСКА «Зенит» сообщил о переводе игрока во вторую команду.

«Можно сказать, что перевод Кругового в дубль «Зенита» – щелчок в сторону ЦСКА. Питерцы точно не удержат его у себя, так как он подписал контракт. Сейчас многое будет зависеть от того, как Данил будет поддерживать форму во втором составе «Зенита». Думаю, тренеры ЦСКА будут ему подсказывать, как надо держать форму. Сейчас надо не уронить себя за это время. Мы не знаем, почему он не остался в Санкт-Петербурге. Может, руководство действительно было недовольно его уровнем», - сказал Чанов.