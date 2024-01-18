Круговой покинул расположение «Зенита» и улетел из ОАЭ

Защитник Данил Круговой покинул расположение питерского «Зенита», который проводит свои сборы в ОАЭ.

Как пишет «Спорт День за Днём», Данил отправился рейсом в Санкт-Петербург – там он присоединится к дублю «Зенита», в котором продолжит тренировки и будет получать игровую практику ближайшие полгода.

Напомним, что Круговой – одна из самых обсуждаемых, если не самая обсуждаемая персона в российском футболе в последние сутки – после того как Данил подписал контракт с московским ЦСКА. Правда, присоединится к «армейцам» он только лишь летом, если ничего не изменится, ближайшие полгода он отыграет во Второй лиге.