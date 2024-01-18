Гранат: «Лещук достойно использует своё игровое время»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат оценил продление контракта «бело-голубыми» с голкипером Игорем Лещуком. Стороны связали свои трудовые отношения до лета 2028 года.

По мнению Граната, Лещук не подводит команду, когда в «Динамо» выделяют ему игровое время.

«Он уже давно в клубе, когда ему предоставляется игровое время, достойно его использует. Не знаю, станет ли он полноценно основным голкипером в команде», - делится Гранат для «Матч ТВ», добавив, что продление контракта совершенно объективно.

В этом сезоне Игорь сыграл за «бело-голубых» в 11 матчах и пропустил в них 14 голов.

​«Динамо» объявило о продлении контракта с Лещуком