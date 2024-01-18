В четверг «Динамо» объявило о продлении контракта с Игорем Лещуком. Новое трудовое соглашение вратаря действует до лета 2028 года.

Незадолго до официального объявления «Динамо» опубликовало ролик, на котором Лещук идёт по пустыни в Катаре. Футболист находит волшебную лампу, и ему предоставляется возможность загадать у джина три желания. Два из них осуществились – вратарь получил воду и новый контракт. А вот исполнить желание о чемпионстве «Динамо» джин отказался.

«Я тебе не «Газпром», чтобы все мечты сбывались. Чемпионство осилит идущий», - услышал Лещук.

После первой части чемпионата «Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на шесть баллов.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.