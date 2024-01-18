В бывшем сербском клубе Зуева прокомментировали уход игрока

В бывшем клубе Александра Зуева, белградском клубе «ИМТ Белград» прокомментировали свежий уход игрока в тульский «Арсенал».

«Он хорошо проявил себя у нас, трудно найти такого хорошего игрока, как он… Это единственное, что я могу сказать. Но хорошо, что мы делаем хорошие трансферы — это для нашего клуба очень важно», - делится с Legalbet.kz Предраг Говедарица, спортивный директор сербской команды.

Напомним, что Зуев отыграл в белградской команде в 13 матчах с момента перехода летом 2023 года, отличившись одной голевой передачей.

Отметим, что этой зимой сербы также продали Милоша Луковича – его новым клубом мог стать «Спартак», но стал французский «Страсбург».