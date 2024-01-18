​В «Зените» будет ещё один бразилец – агент ожидает трансфера

Всё идёт к тому, что состав «Зенита» в зимнее трансферное окно пополнит ещё один бразилец – полузащитник Родриго Нестор. Агент Андре Кьюри, который работает с 23-летним футболистом, ожидает, что сделка состоится.

«Думаю, трансфер Родриго в «Зенит» этой зимой всё же состоится», - цитирует Кьюри Sport24.

Родриго Нестор сейчас выступает за «Сан-Паулу», воспитанником которого он и является. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильца в 9 миллионов евро.

Добавим, что «Зенит» уже начал первый зимний учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби.