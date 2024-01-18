Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Зените» будет ещё один бразилец – агент ожидает трансфера

18 Января 2024 • 18:31 Комментировать

Всё идёт к тому, что состав «Зенита» в зимнее трансферное окно пополнит ещё один бразилец – полузащитник Родриго Нестор. Агент Андре Кьюри, который работает с 23-летним футболистом, ожидает, что сделка состоится.

«Думаю, трансфер Родриго в «Зенит» этой зимой всё же состоится», - цитирует Кьюри Sport24.

Родриго Нестор сейчас выступает за «Сан-Паулу», воспитанником которого он и является. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильца в 9 миллионов евро.

Добавим, что «Зенит» уже начал первый зимний учебно-тренировочный сбор в Абу-Даби.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сан-Паулу Родриго Нестор трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
18:46 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Лещук достойно использует своё игровое время»
18:40 · Россия. Премьер-лига
​«Я тебе не «Газпром»: «Динамо» подшутило над «Зенитом» в ролике с Лещуком видео
18:35 · Россия. Премьер-лига
В бывшем сербском клубе Зуева прокомментировали уход игрока
18:31 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» будет ещё один бразилец – агент ожидает трансфера
18:26 · Россия. Премьер-лига
Лещук прокомментировал новый контракт с «Динамо»
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Рубину» снова разрешили регистрировать новичков официально
17:52 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» объявило о продлении контракта с Лещуком официально
17:49 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев забил на Кубке Азии
17:47 · Россия. Премьер-лига
Уткин «уколол» Малафеева после оценки трансфера Кругового
17:44 · Россия. Премьер-лига
Жирков сделал свой прогноз на чемпионскую гонку РПЛ
17:39 · Россия. Премьер-лига
​Из «Спартака» может уйти легионер слухи
17:35 · Россия. Премьер-лига
Начинающий тренер Шатов будет стажироваться у Ганчаренко официально
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Каррера: «Когда был тренером «Спартака», наибольший потенциал в РПЛ имели Витсель и Кокорин»
17:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сторожук продлил договор с тульским «Арсеналом» официально
17:20 · Россия. Премьер-лига
Глушаков уже играет за «Ростов»
Все новости
Рекомендуем