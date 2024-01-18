Лещук прокомментировал новый контракт с «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук продлил свой контракт с клубом. Теперь соглашение связывает голкипера с «бело-голубыми» до лета 2028 года. Вратарь прокомментировал произошедшее.

«Остаюсь верным «Динамо», готов продолжать работать во благо команды. Благодарю клуб за доверие и возможность сохранить свою устойчивость в «Динамо». Благодарю всех болельщиков за поддержку, веру в меня. Ваше присутствие на стадионе и ваша поддержка на трибунах делают нашу игру еще более зрелищной и эмоциональной», - пишет Лещук в своём личном Телеграм-канале.

«Вместе мы - сила, вперёд «Динамо»!», - добавил Лещук.

Вратарь в этом сезоне сыграл за московский клуб в 11 матчах во всех турнирах, в которых пропустил всего 14 голов. В пяти матчах он сохранил ворота своей команды на замке.

​«Динамо» объявило о продлении контракта с Лещуком