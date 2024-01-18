Казанский «Рубин» снова может подписывать новых игроков. Об этом официально информирует сайт РФС. Решение приняли на заседании палаты РФС по разрешению споров.

Напомним, что казанскому клубу запретили регистрировать футболистов из-за дела футболиста Максима Ширяева. В РФС в ноябре установили, что контракт был расторгнут с игроком без уважительных причин.

Казанцы завершили первую часть сезона в РПЛ на седьмом месте турнирной таблицы с 28 баллами, столько же у московского ЦСКА. Возглавляет команду опытный тренер Рашид Рахимов. Это первый сезон для «Рубина» в элите российского футбола после возвращения из вылета в более низший дивизион в позапрошлом сезоне.