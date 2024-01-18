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«Рубину» снова разрешили регистрировать новичков официально

18 Января 2024 • 18:06 Комментировать

Казанский «Рубин» снова может подписывать новых игроков. Об этом официально информирует сайт РФС. Решение приняли на заседании палаты РФС по разрешению споров.

Напомним, что казанскому клубу запретили регистрировать футболистов из-за дела футболиста Максима Ширяева. В РФС в ноябре установили, что контракт был расторгнут с игроком без уважительных причин.

Казанцы завершили первую часть сезона в РПЛ на седьмом месте турнирной таблицы с 28 баллами, столько же у московского ЦСКА. Возглавляет команду опытный тренер Рашид Рахимов. Это первый сезон для «Рубина» в элите российского футбола после возвращения из вылета в более низший дивизион в позапрошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Максим Ширяев
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