Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с голкипером Игорем Лещуком. 27-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до лета 2028 года.

Игорь Лещук является воспитанником «Динамо». За первую команду «бело-голубых» вратарь провёл 50 официальных матчей, в которых пропустил 57 голов.

«Динамо» уже начало подготовку ко второй части сезона на зимнем сборе. После восемнадцати туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Добавим, что чемпионат России продолжится в начале марта.