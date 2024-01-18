Файзуллаев забил на Кубке Азии

20-летний полузащитник столичного ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отличился голом на Кубке Азии. Молодой футболист забил буквально в самом начале матча его сборной Узбекистана против сборной Индии – на четвёртой минуте, благодаря взаимодействию с Отабеком Шукуровым.

Таким образом, Файзуллаев забил первый для себя гол на турнире и первый гол на турнире для сборной Узбекистана вообще. Напомним, что в первом туре группового этапа узбекистанцы разошлись нулевой ничьей с командой Сирии.

Тем не менее, для Файзуллаева это не первый гол в составе сборной Узбекистана.

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