Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин «уколол» Малафеева после оценки трансфера Кругового

18 Января 2024 • 17:47 Комментировать

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова Вячеслава Малафеева. Экс-футболист «Зенита», который ранее работал спортивным директором, назвал глупейшим решение Данила Кругового переходить в ЦСКА, ведь в московском клубе игрок будет зарабатывать меньше. Также Малафеев отметил, что на решение Кругового повлияли агенты.

Уткин напомнил, что агенты получают заработок от доходов игрока, то есть им было бы выгоднее, чтобы Круговой продлил контракт с «Зенитом».

«Агенты ведь зарабатывают не от доходов игроков, а от убытков. На этом и построен агентский бизнес во всём мире: сделать так, чтобы игрок зарабатывал как можно меньше», - с иронией написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Может быть, тогда спортивный директор Малафеев тоже видел свою задачу в том, чтобы его клуб играл хуже? Неудивительно, что он без работы», - добавил Уткин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Василий Уткин Вячеслав Малафеев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best «Барселона» выбрала экстренную замену Хави Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения В «Спартаке» решили, что сделают с Джикией Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Блинкова в сумасшедшем триллере переиграла Рыбакину на Australian Open Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
18:26 · Россия. Премьер-лига
Лещук прокомментировал новый контракт с «Динамо»
18:06 · Россия. Премьер-лига
«Рубину» снова разрешили регистрировать новичков официально
17:52 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» объявило о продлении контракта с Лещуком официально
17:49 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев забил на Кубке Азии
17:47 · Россия. Премьер-лига
Уткин «уколол» Малафеева после оценки трансфера Кругового
17:44 · Россия. Премьер-лига
Жирков сделал свой прогноз на чемпионскую гонку РПЛ
17:39 · Россия. Премьер-лига
​Из «Спартака» может уйти легионер слухи
17:35 · Россия. Премьер-лига
Начинающий тренер Шатов будет стажироваться у Ганчаренко официально
17:29 · Россия. Премьер-лига
​Каррера: «Когда был тренером «Спартака», наибольший потенциал в РПЛ имели Витсель и Кокорин»
17:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
Сторожук продлил договор с тульским «Арсеналом» официально
17:20 · Россия. Премьер-лига
Глушаков уже играет за «Ростов»
17:19 · Россия. Премьер-лига
Лидер РПЛ озвучил соперников на сборах официально
16:48 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил о переходе Гуарирапы официально
16:47 · Россия. Премьер-лига
​У Салиховой разыгралось воображение при оценке перспектив «Спартака»
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой – о ситуации Джикии: «У Абаскаля своё видение, не совсем футбольное»
Все новости
Рекомендуем