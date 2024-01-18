Уткин «уколол» Малафеева после оценки трансфера Кругового

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова Вячеслава Малафеева. Экс-футболист «Зенита», который ранее работал спортивным директором, назвал глупейшим решение Данила Кругового переходить в ЦСКА, ведь в московском клубе игрок будет зарабатывать меньше. Также Малафеев отметил, что на решение Кругового повлияли агенты.

Уткин напомнил, что агенты получают заработок от доходов игрока, то есть им было бы выгоднее, чтобы Круговой продлил контракт с «Зенитом».

«Агенты ведь зарабатывают не от доходов игроков, а от убытков. На этом и построен агентский бизнес во всём мире: сделать так, чтобы игрок зарабатывал как можно меньше», - с иронией написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Может быть, тогда спортивный директор Малафеев тоже видел свою задачу в том, чтобы его клуб играл хуже? Неудивительно, что он без работы», - добавил Уткин.