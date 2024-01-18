Жирков сделал свой прогноз на чемпионскую гонку РПЛ

Бывший игрок столичного ЦСКА и питерского «Зенита» Юрий Жирков сделал свой прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ. В ней пока участвуют два клуба – это «Зенит» и «Краснодар», но за 12 оставшихся туров ещё всё может поменяться.

«Первая часть сезона для «Зенита» прошла хорошо, сейчас это претендент на медаль. «Зенит» - команда-чемпион, думаю, им по силам справиться с «Краснодаром», - предполагает Жирков в разговоре с «РИА Новости».

Напомним, что «Краснодар» лишь на два балла опережает «Зенит» в турнирной таблице. 38 очков у «быков» и 36 баллов у питерцев. На пять очков от первого места отстаёт «Динамо», 32 балла.