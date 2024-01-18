«Спартак» может потерять одного из легионеров. Как стало известно Africafoot, ряд клубов проявляет интерес к вингеру Тео Бонгонде.

По данным источника, 28-летний Бонгонда находится на радаре «Вольфсбурга». Впрочем, немецкий клуб в потенциальной борьбе за игрока может столкнуться с конкуренцией. За Бонгондой следят клубы из Турции, Бельгии, Франции и Италии.

В то же время вероятность скорого ухода Бонгонды из «Спартака» считается низкой.

В нынешнем сезоне Тео Бонгонда провёл за «Спартак» 22 матча. В них футболист забил пять голов и отдал один голевой пас на партнёра. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.