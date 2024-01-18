Приостановивший карьеру полузащитник Олег Шатов будет проходить тренерскую стажировку у главного тренера екатеринбургского «Урала» Виктора Ганчаренко. Новостью делится пресс-служба «шмелей».

Напомним, что бывший игрок сборной России, воспитанник екатеринбургского футбола Шатов учится на футбольного тренера во время приостановки своей карьеры. Сейчас уроженцу Нижнего Тагила 33 года.

Ранее о стремлении Шатова стать тренером порассуждал бессменный президент «Урала» Григорий Иванов.

«Урал» под руководством Ганчаренко в ОАЭ готовится ко второй части сезона. По итогам первой уральцы финишировали на 12-м месте турнирной таблицы с 19 баллами.