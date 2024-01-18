​Каррера: «Когда был тренером «Спартака», наибольший потенциал в РПЛ имели Витсель и Кокорин»

Бывший рулевой «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, какой футболист Российской премьер-лиги сейчас имеет самый высокий потенциал.

«Про тех, кто играет сейчас, не могу сказать, потому что не смотрю матчи, но когда был тренером «Спартака», то наибольший потенциал имели Витсель и Кокорин. Это качественные футболисты, которые решали в важных матчах», - цитирует Карреру Sport24.

Напомним, что в 2017 году под руководством Массимо Карреры «Спартак» стал чемпионом России впервые за шестнадцать лет. С тех пор «красно-белые» титул Российской премьер-лиги не завоёвывали.

Добавим, что «Спартак» Гильермо Абаскаля сейчас располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.