Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на трансфер защитника «Зенита» Данила Кругового в армейский клуб.

Напомним, что после объявления о летнем переходе Кругового в ЦСКА «Зенит» сообщил о переводе 25-летнего игрока во вторую команду.

«Круговой «Зениту» уже не нужен, вот его и отправили во вторую команду. Так всегда было. Кто не хочет оставаться, тот тренируется с дублем. Не вижу в этом ничего оскорбительного и экстраординарного. Форму он и во второй команде будет поддерживать. Раз он уже подписал контракт с ЦСКА, зачем его держать в основе? Так всегда бывает», – сказал Тарханов.