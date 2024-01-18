Глушаков уже играет за «Ростов»

В четверг в рамках первого зимнего сбора «Ростов» проводит товарищеский матч против «Динамо» из Самарканда. Команда Валерия Карпина спокойно разбирается с соперником – после первого тайма на табло горел счёт 4:0.

Стоит сказать, что на второй тайм в составе «Ростова» вышел полузащитник Денис Глушаков. Как известно, 36-летний футболист отправился на сбор с ростовской командой после ухода из костромского «Спартака».

Следить за товарищеским матчем между «Ростовом» и самаркандским «Динамо» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.