Стало известно, против каких клубов на зимних сборах сыграет лидер Российской премьер-лиги, «Краснодар». Список клубов с датами матчей появился в соцсетях «быков».

Южане проведут всего лишь пять матчей, которые растянутся на два зимних сбора в ОАЭ. Пройдут они с 21 января по 8 февраля и с 11 февраля по 23 февраля.

Первый матч против московской «Родины» пройдёт 3 февраля, во втором матче, что состоится 8 февраля «Краснодару» будет противостоять «Аль-Васл». 14 февраля «Краснодар» ожидает спарринг с «Астаной», 18 февраля с «Уралом», а 22 февраля – с московским «Торпедо».

«Краснодар» с 38 баллами в активе возглавляет турнирную таблицу РПЛ.