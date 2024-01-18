«Сочи» объявил о переходе Гуарирапы

«Сочи» объявил о подписании контракта с венесуэльским нападающим Саулем Гуарирапой.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист перейдёт в российский клуб на правах аренды с правом последующего выкупа.

В 2023 году Гуарирапа представлял клуб «Каракас», в составе которого провёл 32 матча, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Венесуэлы в 400 тысяч евро.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 11 набранных очков. В первом матче после длительного зимнего перерыва южане встретятся с «Балтикой». Эта игра состоится 2 марта.