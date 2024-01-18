​У Салиховой разыгралось воображение при оценке перспектив «Спартака»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о перспективах команды в нынешнем сезоне.

«Похоже, в этом сезоне в инфраструктурный проект надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков, Эшуорта сделать ответственным (вот и при деле, наконец). Не зря ash в переводе с английского – это пепел. Либо криофабрику, чтобы сразу замораживать жидким азотом любые мысли о чемпионстве», - цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

После первой части сезона Российской премьер-лиги, которая включила в себя восемнадцать туров, «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От находящегося на вершине «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов (30 против 38).

Напомним, что недавно «Спартак» назначил нового спортивного директора – должность занял Томаш Амарал. Пол Эшуорт, в свою очередь, перешёл на пост исполнительного директора.

Чемпионат России возобновится через шесть недель – в начале весны.