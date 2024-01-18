​Мостовой – о ситуации Джикии: «У Абаскаля своё видение, не совсем футбольное»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о ситуации Георгия Джикии в команде. Как известно, осенью защитник потерял место в основном составе «красно-белых».

Мостовой отметил, что Джикия мог бы подменять кого-то из центральных защитников, которых предпочитает главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

«Джикия может подменять кого‑то из них, но у Абаскаля своё видение, не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда?» - цитирует Мостового сайт «Матч ТВ».

Стоит сказать, что действующий контракт Георгия Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона.

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