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Арбузов — о переходе в «Балтику»: «Настало время двигаться дальше»

18 Января 2024 • 16:10 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Полузащитник Ярослав Арбузов высказался о своём переходе в «Балтику» из ЦСКА.

20-летний футболист поблагодарил всех сотрудников, игроков и болельщиков московского клуба, отметив, что пришло время двигаться дальше.

«Я очень горд, что моя футбольная карьера началась именно с такого великого футбольного клуба, об этом я мог только мечтать. Но настало время двигаться дальше и развиваться как футболист, поэтому ещё раз всем спасибо, вы все останетесь в моём сердце навсегда», — написал Арбузов в своих социальных сетях.

За первую команду ЦСКА молодой футболист успел провести лишь четыре матча, сумев отметиться в них одним забитым голом.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.  

 

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ЦСКА Москва Балтика Ярослав Арбузов ещё теги

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